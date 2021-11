Algemeen informatief: Verbouw je huis voor extra woongenot

Door: Redactie

Wie in Haren wil gaan wonen zal een flinke zak met geld mee moeten brengen. Woningen met een vraagprijs van zes ton (of het dubbele) zijn er meer regel dan uitzondering. Haren staat al langer bekend als dé plek in Groningen waar de rijken hun dagen slijten. Van alle woningen die er in Haren te koop staan op Funda zijn er echter ook woningen onder de 200.000 euro. Dit zijn echter veelal tweekamerappartementen in zorgflats en dus geen gezinswoningen. Woon je nu in Haren en wil je graag iets anders, dan zul je flink naar je portemonnee moeten grijpen. Of je moet nog eens even kritisch naar je eigen woning kijken. Wat zou je kunnen doen om daar meer woongenot te realiseren?

Verbouwen van je huis

Het verbouwen van je huis stond misschien niet direct op je wensenlijstje voor de komende twee jaar. Toch is het verbouwen van je huis helemaal zo’n slecht idee nog niet, nu de huizenprijzen de afgelopen tijd enorm zijn gestegen en het plafond nog niet in zicht lijkt. Allereerst levert een verbouwing van je woning je zelf veel meer woongenot op (als het eenmaal klaar is). Maar daarnaast doet een verbouwing ook de prijs van jouw huis goed. Mocht je over een jaar of twee alsnog besluiten om te verhuizen, dan betaalt die investering die je nu doet in de verbouwing zich ongetwijfeld terug in de verkoopprijs van jouw woning.

Wat moet je dan gaan verbouwen in je huis?

De allereerste maar misschien wel minst sexy stap is om je huis te verduurzamen. Je ziet het niet terug in je interieur, maar het verhoogt je woongenot zeker. Je huis wordt van de juiste isolatie warmer, je energiekosten gaan omlaag en zomers kan het er juist zelfs koeler worden. Is je huis al voldoende geïsoleerd en valt er verder op duurzaamheidsgebied niets meer te verzinnen? Dan kun je je te buiten gaan aan het interieur.

Keuken of badkamer verbouwen?

Drie ruimtes in je huis die je gegarandeerd graag wilt aanpakken als daar de laatste tien jaar niets meer mee is gebeurd, zijn de keuken, het toilet en de badkamer. Wat betreft de keuken is het heel belangrijk om je te bedenken of je alsnog van plan bent om te gaan verhuizen of niet. Een keuken is heel persoonlijk en smaakgebonden en omdat je er veel tijd in doorbrengt ook één van de eerste ruimtes die een eventuele koper van jouw huis wil veranderen. Het zou zonde zijn om daar flink in te investeren als je zelf over twee jaar je huis te koop zet. De badkamer en het toilet daarentegen zijn ook ruimtes die smaakgebonden zijn, maar waar mensen eerder genoegen mee nemen als ze er eigentijds en strak uitzien. Soms is het niet eens nodig om de hele badkamer of het hele toilet te verbouwen, maar is het voor jezelf al voldoende als je nieuwe badkamertegels tegen de muur plakt. Hiermee geef je je badkamer al een compleet nieuwe look die wonderen doet voor je eigen woongenot en ongetwijfeld ook voor de verkoopprijs van je huis.