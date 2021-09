Algemeen informatief: Vergelijk uw verzekeringen eenvoudig en snel

Door: Redactie

Welke verzekering past het beste bij welk product? Aanbieders blijven stunten om zo de goedkoopste én beste te zijn, maar hierdoor ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Het uitzoeken hiervan kan op een gemakkelijke en snelle manier. Zo is het mogelijk om voor elk product na te gaan welke verzekering het meest geschikt is.

Door verschillende verzekeringen te vergelijken, komt u uiteindelijk bij de juiste uit. Het gebruik van handige filters vergemakkelijkt dit zoekproces. Want vergelijken is maatwerk: elke situatie is weer anders. Als de juiste verzekering wordt gevonden, kan er een hoop geld worden bespaard.

Kies bewust en persoonlijk

Bij het kopen van een nieuwe motor hoort een verzekering. Er zijn veel aanbieders op dit gebied wat verzekeringen betreft. U kunt een goedkope motorverzekering vergelijken op premie, dekking en voorwaarden. Het is belangrijk om deze drie apart te vergelijken per aanbieder, want zo komt de meest geschikte premie voor u naar voren. Het is verplicht om een WA-motorverzekering af te sluiten (Wettelijke Aansprakelijkheid). Deze verzekering dekt alleen de schade die aan anderen worden toegebracht. Wilt u uw motor ook tegen diefstal, brand- en natuurschade verzekeren? Kies dan voor WA+. Ook dekt deze verzekering het als er een dier wordt aangereden. Maar voor het totale pakket kunt u het beste gaan voor Allrisk. Hiermee worden, naast bovengenoemde gevallen, ook de schade die u zelf aan de motor toebrengt gedekt. Bijvoorbeeld na een valpartij.

Een motorverzekering wordt afgesloten op basis van kenteken, postcode, schadevrije jaren en het aantal jaarlijkse kilometers die worden gereden. U kunt een verzekering afsluiten voor een nieuwe en voor een tweedehands motor. Tijdens het vergelijken kunt u gebruik maken van een aantal filters op de website zodat het gemakkelijk wordt om zo tot de meest geschikte en goedkope Motorverzekering te komen.

Ook kan de verzekering worden uitgebreid met aanvullende dekkingen. Bijvoorbeeld verhaalsrechtsbijstand en pechhulp. Motorrijders zijn kwetsbaarder dan automobilisten onderweg. Het is van groot belang om ten eerste voorzichtig en alert te zijn in het verkeer, maar ook is een goede verzekering belangrijk, ook voor opzittenden en andere weggebruikers.

Vergelijk al uw verzekeringen

Naast een motorverzekering kunnen ook woon-, bromfiets,- auto- en dierenverzekeringen gemakkelijk vergeleken worden. U kunt eenvoudig aangeven welke eigenschappen het meest belangrijk zijn. Bij vergelijkdirect kan dit allemaal kosteloos en gemakkelijk. Tevreden met de uitkomst? Dan is het mogelijk deze verzekering af te laten sluiten op de gewenste datum. Zelf dient u dan het oude contract te beëindigen, zodat er nooit dubbele kosten zijn. Dit geldt ook voor contracten van energieleveranciers, telecomaanbieders en internetproviders. Vergelijk alle aanbieders en kom zo tot een meest passend contract.

Direct geregeld

Als u eruit bent, u heeft alles met elkaar vergeleken, is het vrij eenvoudig om een nieuwe verzekering af te sluiten, of om over te stappen naar een goedkopere en/ of betere. Per e-mail ontvangt u dan het polisblad en het verzekeringsbewijs. Met deze papieren kunt u, in geval van een motorverzekering, gelijk de weg op.