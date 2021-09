Algemeen informatief: Waarom kunstgras de ideale keuze is 

Door: Redactie

De laatste jaren heeft kunstgras bewezen een zeer populair en praktisch product te zijn, dat in het verleden de voorkeur van de meeste mensen heeft gewonnen.



Duizenden woningen, openbare parken en bedrijven zijn gestopt met het installeren van natuurgras. Om functionele redenen wordt het vervangen door kunstgras, met als duidelijk doel er echt uit te zien en zo de esthetiek van een natuurlijke omgeving te verlenen.



Voordelen van kunstgras

Nog een voordeel van kunstgras kopen is dat kunstgras vereist geen gebruik van meststoffen of andere chemicaliën, wat bij natuurlijke grasproducten een noodzakelijke onderhoudsmethode is, die negatieve gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid en het natuurlijke milieu.



Je hoeft niet constant en regelmatig te besproeien met gespecialiseerde mechanismen, waarbij je dagelijks grote hoeveelheden drinkwater verbruikt, waardoor je jouw waardevolle hulpbronnen zoals geld en tijd kunt besparen op jouw hectische dagelijkse leven.



Gemakkelijk te installeren

Zelfs voor wie geen ervaren vakman is, is het installatieproces niet bijzonder moeilijk. Beschouw synthetisch gras als een tapijt dat op de grond wordt gelegd.



Zorgvuldige voorbereiding van de ondergrond is voldoende. De ondergrond moet recht zijn, zonder gaten of vervormingen. Een goede voorbereiding van de ondervloer vergemakkelijkt het leggen, schept de voorwaarden voor een perfect resultaat en vermindert de kans dat er onkruid onder het gazon groeit.





Kwaliteit en natuurlijke uitstraling

De markt biedt momenteel verschillende soorten kunstgras, van uitstekende kwaliteit tegen betaalbare prijzen, voor alle soorten gebruik buitenshuis, waarbij kwaliteit en bescherming van het gezin en het milieu steeds gewaarborgd zijn.



Net als synthetische producten is kunstgras vrij van schadelijke giftige chemicaliën, vriendelijk voor het menselijk lichaam en de natuurlijke omgeving, terwijl het er visueel vergelijkbaar uitziet met natuurgras.

Aangezien de vezels perfect verwerkt zijn met alle moderne middelen, verbleken en slijten zij niet bij intensief dagelijks gebruik, sterk zonlicht en zomerse hitte, alsook bij stormen en diverse ongunstige weersomstandigheden.



Vereenvoudigd onderhoud

Kunstgras is gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden, het enige wat nodig is, is een zachte bezem om het stof van het oppervlak te verwijderen of af en toe een beetje water. Bovendien heeft hij kleine drainagegaatjes in zijn substraat om water te laten weglopen, afkomstig van regen of wassen.



Zoals hierboven vermeld, omdat het een zeer duurzame productie is, gemaakt om aan het intense dagelijkse gebruik te voldoen. Nu kunt je een fantastische tuin creëren, de tuin van jouw dromen, met behulp van een synthetisch gras, met alle voordelen die deze oplossing biedt. Met synthetisch gras geniet je het hele jaar door van een mooie tuin, zonder dat het uitzicht verandert, en jouw ruimte blijft even groen als de natuurlijke. Het resultaat is verbluffend en onberispelijk. Het is de moeite waard in deze oplossing te investeren.