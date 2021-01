Algemeen informatief: Wat kun je doen bij een conflict met de buren?

Door: Redactie

Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar ja, wat als je helemaal niet zo goed overweg kan met je buren? Een conflict met je buren kan je woonplezier flink verpesten. Daarom gaan we in dit artikel in op de vraag hoe je het beste met dit soort situaties om kunt gaan. Wat voor soort conflicten komen vaak voor, bijvoorbeeld? En wanneer wordt het tijd om je rechtsbijstandverzekering in te schakelen?

Veel voorkomende burenruzies

De meeste conflicten zijn vrij onschuldig, maar kunnen oplopen tot serieuze conflicten. Veel voorkomende oorzaken van burenruzies zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, parkeergedrag, verbouwplannen of rommel rondom het huis. Vaak is er in deze gevallen sprake van onduidelijke communicatie. Een goed gesprek lost in zo’n geval vaak meer op dan een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering.

Hou je ergernissen niet voor je

Wat voor jou bloedirritant is, kan voor een ander volstrekt normaal zijn. De meeste overlast wordt dan ook niet bewust veroorzaakt. Harde muziek, fanatieke hobby’s zoals klussen en lawaaiige kinderen zijn hier goede voorbeelden van. Spreek je buren hier dus gerust op aan. Ga niet gelijk van alles eisen, maar maak het eerst eens bespreekbaar. Je zult merken dat je buur er vaak best voor openstaat om goede afspraken te maken.

Wanneer de wet erbij komt kijken

Sommige conflicten hebben een juridische basis, wat voor een lastige situatie kan zorgen. Het recht van overpad is een klassiek voorbeeld als het op conflicten tussen buren aankomt. Je mag dan de grond van de buren gebruiken om bij je eigen woning te komen. Vaak ontstaat zoiets in de loop der tijd.

Maar wat als de buurman plotseling een hek plaatst, zodat je er niet meer langs kunt? Dan is het zaak om te kijken of deze afspraak is vastgelegd. Maar ook als dat niet zo is zijn er nog mogelijkheden. Als de situatie bijvoorbeeld een bepaald aantal jaren door beide partijen is toegestaan, ontstaat het recht op overpad daardoor. Je buurman mag dan dat hek niet zomaar plaatsen.

Naar de rechter

Loopt een conflict hoog op en overweeg je om naar de rechter te gaan? Dat is natuurlijk altijd een uiterste oplossing. Maar zorg ervoor dat je eerst alle andere opties probeert. Misschien kan een andere buurtgenoot of zelfs een mediator bemiddelen. Dat heeft de voorkeur omdat je uiteindelijk toch naast elkaar moet blijven wonen. En dat gaat meestal prettiger als je ergens samen bent uitgekomen, dan wanneer de rechter een uitspraak doet.