Algemeen informatief: Welke invloed heeft het kabinet op de zorgverzekering?

Door: Redactie

Gevolgen miljoenennota voor de zorgverzekering

Onlangs presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota, waarin ook stond wat de plannen zijn voor de zorgverzekering in 2022. Hierin werd duidelijk hoeveel zorgpremie, eigen risico en inkomensafhankelijke bijdrage we in 2022 gaan betalen. Wij vertellen je meer over de komende veranderingen in de zorgverzekering voor 2022. Vergelijk je zorgverzekering in elk geval met andere aanbieders om te zien waar je komend jaar het goedkoopst uit bent en een pakket kunt krijgen dat geheel aan jouw behoeften voldoet. Lees snel verder en kom meer te weten over de zorgverzekering 2022.



Zorgkosten gaan naar 6.000 per jaar

Voor de zorgverzekering 2022 zullen de kosten weer gaan stijgen. Het totaalbedrag wordt hierdoor 86,7 miljard euro bruto. De gemiddelde zorgkosten per Nederlander zullen volgens de Miljoenennota komen te liggen op een bedrag van 6.161 euro per jaar. Dit betekent een bedrag van ruim 513 euro per maand. Maar hoe zit dat dan eigenlijk voor de zorgpremie die we in 2022 betalen



Stijgende zorgpremie

Nederlanders zullen in het komende jaar 31 euro extra zorgpremie betalen. De nationale premie van de basisverzekering komt omstreeks 2022 uit op ongeveer 1.500 euro per Nederlander. Dit betekent dat iedere Nederlander ongeveer 125,75 per maand betaalt. Echter blijft het hier niet bij, omdat het kabinet ook nog de salarissen van de zorg wil verhogen. Hierdoor komt er nog 13 euro bij, wat het totaal 138,75 maakt. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de zorgpremie gestegen is:

– Er is een vergrijzing gaande, waardoor meer ouderen meer zorg nodig hebben

– De technologische ontwikkelingen zorgen voor een vraag naar zorg

– Er gaat meer zorggeld naar de GGZ en de behandeling van chronisch zieken

Ook is er sprake van een salarisverhoging van medewerkers in de zorg, waardoor er 13 euro extra bijkomt.



Verschil bij diverse zorgverzekeraars

Je zal zien dat het verschil dat je in premie betaalt bij de ene verzekeraar hoger is dan bij de andere. Hoe dit komt, heeft voor een groot te maken met de financiële reserves die de verzekeringsmaatschappijen hebben. Dit geldt kan dan worden ingezet om de verhoging van de zorgpremie ietwat naar beneden te brengen. Daarom loont het ook zeker om verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken, want de een zal financieel meer reserves hebben dan de ander. Wij wensen je veel succes met het zoeken naar een passende zorgverzekeraar.