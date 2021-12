Algemeen informatief: Zo organiseer jij een leuke Valentijnsdag

Door: Redactie

Het is bijna 2022. Dat betekent dat het ook weer bijna Valentijnsdag is. Sommige mensen vinden Valentijnsdag erg commercieel. Dit kan je wel vinden, maar Valentijnsdag zorgt er wel voor dat je stil staat bij je geliefden. Valentijnsdag herinnert je eraan dat het belangrijk is om aan andere mensen je liefde te tonen. Zo laat je aan hen merken dat ze gewaardeerd worden. Liefde moet je niet voor lief nemen. Gebruik daarom deze dag om je liefde te tonen.

Voor wie?

Veel mensen denken bij Valentijnsdag aan hun partner. Echter kan jij ook andere mensen in het zonnetje zetten tijdens Valentijnsdag. Denk eens aan die oudere buurman of buurvrouw, je gescheiden vriendin of je moeder. Voor deze mensen kan Valentijnsdag erg eenzaam zijn. Dan is Valentijnsdag een goede dag om hen in het zonnetje te zetten. Door een kleinigheidje kan je hun dag maken. Zo maak jij anderen en jezelf blij.



Cadeau

Wat moet je dan geven tijdens Valentijnsdag? Valentijn bloemen zijn niet weg te denken als cadeau tijdens Valentijnsdag. Vooral valentijn rozen zijn geliefd als cadeau. Houd de ontvanger niet van rozen? Dan zijn er genoeg soorten bloemen waar je uit kunt kiezen. Ook kan je kiezen voor droogbloemen. Droogbloemen zijn bloem voor bloem gedroogd, waardoor je ze daarna voor altijd kunt bewaren. Kies je voor rozen? Kies dan de favoriete kleur van je geliefde. De bloemen kan je heel makkelijk opsturen met de post. Als je het voor 22.00 uur besteld wordt het zelfs al de volgende dag bezorgd. Zo hoef jij geeneens je huis uit. Heeft je geliefde groene vingers? Dan kan je ook ervoor kiezen om bollen of zaden op te sturen. Wie weet hebben jullie dan de volgende Valentijnsdag zelf geoogste bloemen.

Kaartje

Natuurlijk hoort een kaartje ook bij Valentijnsdag. Vind je iemand leuk, maar durf je het nog niet te zeggen? Dan kan het minder eng zijn door een kaartje te sturen. Denk na over een persoonlijke tekst om op je kaartje te schrijven. Bij een echte Valentijnsdag horen zoetsappige teksten. Een kaartje kan je makkelijk samen met de bloemen laten opsturen.



Uitje

Je kunt verschillende mensen verwennen met een cadeautje. Jouw echte Valentijn kan je verrassen met een leuk uitje. Wat dacht jij van een boottocht, diner of een filmpje in de bioscoop? Wil je iets romantisch doen? Ga dan uit eten in het donker of ga naar een luxe restaurant met minimaal een 4-gangen menu.



Wat jij ook doet met Valentijnsdag, toon jouw liefde aan jouw vrienden en familie. Dit kan al met een klein gebaar.