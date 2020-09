Algemeen informatief: Zo snel kunnen producten gemaakt worden met 3D printen

Door: Redactie

Denk jij dat een product weken nodig heeft om gemaakt te worden? Dan heb je vast nog geen kennis gemaakt met 3D printen. En denk je dat dit alleen binnen grote vooruitstrevende markten als Luchtvaart en automotive kan? Dan heb je het mis. 3D printen is nu voor iedereen bereikbaar.

Was 3D-printing in het begin inderdaad alleen weggelegd voor industriële prototyping, in 2009 kwam daar verandering in. In dat jaar verliep namelijk het patent op FDM waardoor er goedkopere 3D-printers op de markt kwamen. De groei ging daarna snel. Zo snel dat 3d printen Eindhoven nu voor iedereen toegankelijk is. En dat is natuurlijk goed nieuws.

Nieuwe ideeën

Soms ontstaan ze zomaar; nieuwe ideeën. Binnen bedrijven maar soms ook bij een ingenieur, een zzp’er of een particulier. De weg na die geniale ingeving is het belangrijkste. Want bij een nieuw product is het essentieel om het product snel op de markt te brengen. Het liefst natuurlijk voor een ander met het idee aan de haal gaat.

Aan de andere kant is het testen van het nieuwe idee/product ook van essentieel belang. Een product moet goed zijn, aan bepaalde voorwaarden voldoen en qua vorm aantrekkelijk of functioneel zijn. In de traditionele produceert technieken kost dit tijd. Vaak moeten er mallen gemaakt worden en ben je een aantal maanden verder voor je een eerste ontwerp, het prototype, in handen hebt. En naast tijd ben je waarschijnlijk ook veel geld kwijt. Redenen waardoor je je idee misschien nooit uitprobeert. Met 3D-printing komen je dromen en nieuwe producten nu binnen handbereik.

Wat is 3D-printing

We kennen allemaal het normale printen op papier. 3D-printen is een heel andere techniek. 3D-printen, ook wel Additive Manufacturing, Rapid Prototyping of Rapid Manufacturing, genoemd is een razendsnelle productietechniek. Een ontwerp wordt via een digitaal bestand door de printer omgezet naar een tastbaar product. De printer print als het ware laagje voor laagje het product. Om zo’n product te maken is het dus niet meer nodig om zelf een 3D-printer aan te schaffen. Via 3d printen Amsterdam kun je snel zelf een offerte maken, materialen kiezen en berekenen wat de kosten worden. En binnen 4 dagen kun je je product of prototype al in huis hebben. Dit alles onder strikte geheimhoudingsverklaringen.

Kunststoffen of metaal?

Het materiaal van een ontwerp is natuurlijk één van de belangrijkste zaken. Bij 3D printen kunnen zoveel verschillende materialen gekozen worden, waardoor er een scala aan mogelijkheden zijn. Maar naast de diverse kunststoffen of metalen, zijn ook specialistische materialen bereikbaar. Daarnaast kunnen 3D-geprinte voorwerpen tegen hitte en hebben ze een hoge sterkte of rigiditeit. Ook het printen van kunststof versterkte vezels, composieten, is daarbij een van de mogelijkheden.

Prijsopbouw

We kunnen nog een legio voordelen opnoemen zoals betere besluitvorming omdat je met een reeks concepten in een vroeg ontwerpstadium je ontwerp. Dat het eenvoudiger is om de prototypes in reële condities te testen en te controleren op functionaliteit, vorm en maakbaarheid. Dat het uiterlijk van je ontwerp direct beoordeeld kan worden door ontwerpers of klanten. Toch is een van de belangrijkste redenen voor het kiezen van 3D-printing ook de prijs. Dit omdat je, in tegenstelling tot traditionele productie, niet voor elk onderdeel een aparte matrijs hoeft te maken. Daardoor zijn de kosten je prototype alleen opgebouwd uit materiaal, productietijd en eventuele nabewerking.