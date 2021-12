Als GSV naar Haren komt, is dat dan concurrentie voor Harense scholen?

Nieuws:

Door: Redactie

In de Harense onderwijswereld is het al een poosje bekend: de gemeente wil de grote basisschool GSV in 2027 uit de stad naar Haren verplaatsen en trekt daar ‘miljoenen’* voor uit. Onderhuids leeft over dat voornemen wel wat onrust in Haren, hoewel in officiële reacties naar deze krant de indruk wordt gewekt dat er geen vuiltje aan de lucht is.

*Het gaat om 5,4 miljoen, maar daarvoor wordt ook tijdelijke huisvesting voor Montessori Vaklyceum in Groningen bekostigd.

Concurrent

Om het maar simpel te zeggen: als GSV (Groningse Schoolvereniging) met 900 kinderen straks naar Haren komt, krijgen de zeven basisscholen er een grote concurrent bij. De Harense scholen tellen tezamen nu 1901 leerlingen (bron: DUO). Relatief is GSV dus een reus in dwergenland. Een ingewijde in de Harense onderwijswereld zegt dat de directies van verschillende scholen en de overkoepelende Stichting Baasis bezwaar hebben aangetekend bij de gemeente. Echter, deze ontkennen dit.

Campus Haren

De GSV is nu verdeeld over vier locaties in Groningen-Zuid. Als het aan onderwijswethouder Carine Bloemhoff ligt wordt de school verplaatst naar het perceel waar nu ook het Maartenscollege met daarin de ISG (International School Groningen) staan. Dat is aan de Hemmenlaan in Haren. Die locatie zou ontwikkeld moeten worden tot een grote campus, waar opgeteld tweeduizend leerlingen van 4 tot 20 jaar oud onderwijs volgen. De gemeente kampt met ruimtegebrek voor scholen in Groningen. Haren kan uitkomst bieden.



Deels nieuwbouw?

Het Maartenscollege is de laatste jaren gekrompen van 1600 naar 1150 leerlingen inclusief de International School. Men heeft dus nu een ‘overcapaciteit’ van 450 leerlingen. Als daar de GSV met 900 kinderen bijkomt, zal de totale capaciteit dus met 450 moeten worden uitgebreid. De gemeente is van plan om daar ook een open ruimte voor te bebouwen (voorheen hockeyclub HMC).



Lees het hele artikel in Haren de Krant, die wordt verspreid vanaf 15 december. Met reacties van de gemeente, van Stichting Baasis en directie PPS.