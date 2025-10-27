Anonieme brieven met dreigende taal in Haren bezorgd

Nieuws:

Door: Redactie

De politie is op zoek naar de afzender van brieven die in Haren en Zuidlaren zijn bezorgd en die nogal dreigende taal bevatten. Het lijkt te gaan om brieven die bewust zijn bezorgd bij mensen die nog maar pas op een adres wonen. Ze zijn geadresseerd aan ‘The New Family’.

In de brief wordt een foto getoond van een onbekende persoon met zeer belastende teksten. Heeft u zo’n brief ontvangen, meld dit dan aan de politie. Mocht u een brief ontvangen en vermoeden dat het hier gaat om deze serie, open de brief dan niet, leg deze weg en bel de politie. De brieven zijn voorzien van een buitenlandse postzegel.

U kunt bellen met 0800-6070. Wilt u dit anoniem doen? Bel dan 0800-7000.De politie is geïnteresseerd in camerabeelden waarop is te zien wie de brieven in de bus doet. De politie vraagt met klem om de brief niet op social media te verspreiden, omdat dit het onderzoek kan belemmeren.

