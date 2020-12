Antwoorden van Haren de Puzzel (uitgave december 2020)

Nieuws:

Door: Redactie

Het verouderingsproces bij mensen is interessant. Maar wat denkt u van het dorp Haren? Dat wordt ook ouder en ouder. Als je ‘jeugdfoto’s’ van Haren ziet, kun je vaak de plekjes nog wel herkennen. Zoals je soms in jeugdfoto’s van mensen nog goed kunt zien wie het is. Met deze gedachte bieden we u deze puzzel aan. Een reis door de tijd, want we tonen u jeugdfoto’s van Haren. Als u goed kijkt, herkent u huizen en gebouwen.

De antwoorden:

1.Restaurant Kui Ping aan de Rijksstraatweg 226.





2.Oude Middelhorst, op de hoek vlakbij de spoorwegovergang. Nu ligt er de verbindingsweg naar het huidige station: Nieuwe Stationsweg.





3.Hotel Suurd. Het brandde af en werd in de jaren 50 herbouwd. Later Hotel Van der Woude dat eveneens afbrandde. In de jaren 60 werd er een winkelpand gebouwd, dat in 1994 werd omgevormd tot het huidige.





4.Pouw mode (links) en Kruitvat (rechts).Waar Kruitvat nu zit had Wierenga destijds zijn houtstek.





5.Kan niet missen, het is de Kerkstraat. Links in deze straat zit nu Albert Heijn, die er in 1946 het kruidenierswinkeltje van Weduwe Ike overnam. En die groeide uit tot de huidige winkel, waarvoor in de jaren 60 Kwekerij Dijkhuizen werd aangekocht.





6.Het is de Meerweg, driesprong met de Rijksstraatweg in het centrum. Links ziet u het oude gemeentehuis, dat in 1975 werd gesloopt. Het nieuwe gemeentehuis kwam op het Raadhuisplein (en is in 2010 weer werd gesloopt ten behoeve van het nieuwe). De Meerweg heette tot aan de jaren 40 nog Havenstraat, verwijzend naar het haventje van Haren, dat lag op de huidige gemeentewerf. In de volksmond stond het straatje bekend als Koffiediksteeg, maar waarom dat was is ons niet bekend.





7.Begraafplaats De Eshof, u ziet het poortgebouw, dat er nog steeds staat. De begraafplaats is er sinds 1885. In de oorlog werden er door het verzet wapens verstopt onder één der grafzerken.





8.Middelhorsterweg 65.





9.Rijksstraatweg, ter hoogte van de rotonde Emmalaan. Let op, ze staan officieel aan een ventweggetje met de naam Julianapark. Over de geschiedenis van dat parkje schreef Eppo van Koldam een leuk boekje. Het tweede huis van links was de dokterswoning van o.a.Dr. L. Luteijn en P. Boorsma.





10 en 11:Burgemeester D. Boerema. Hij stond bekend als ‘Derk Gruin’, omdat hij hart had voor natuur. Dankzij hem werd het Boeremapark aangelegd.





12:Dit is aan de Kerkstraat 21, naast de oude begraafplaats. In de jaren 70 werd het Garage Niemeijer, later Drukkerij Niemeijer. Sinds meer dan twintig jaar wordt het pand wisselend gebruikt in afwachting van een nieuwe ontwikkeling.