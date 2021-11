Appartementen op locatie ‘Garage J.M. Postema’

Door: Redactie

In 1959 werd aan de Rijksstraatweg 115 in Haren de statige villa van Jonkheer Van Iddekinge gesloopt (foto onder). Op deze plek bouwde autobedrijf J.M. Postema een ‘hypermodern’ pand. Een witte schoenendoos (foto boven), waar tot op de dag van vandaag auto’s worden verkocht. Niet lang meer, want er zijn plannen voor appartementen in het midden- en hoog prijssegment.

Projectontwikkelaar MWPO uit Den Bosch (met een vestiging in Groningen) heeft jaren geleden de locatie al gekocht en is nu bezig met de voorbereidingen van nieuwbouw. Tijdens een informatiebijeenkomst zijn omwonenden geïnformeerd en er werd over het algemeen positief kritisch gereageerd op de plannen. Een punt van zorg van de overburen is de hoogte van het gebouw (vier hoog). Dat zou zonlicht kunnen tegenhouden. De appartementen worden voorzien van balkons en een parkeergarage. Aan de voorzijde zou een groene tuin ontstaan. De ingang voor auto’s zou aan de Van Veldekelaan komen. Er wordt gedacht aan 17 tot 20 appartementen.

De plannen zijn nog in de beginfase en moeten nog door de ‘ambtelijke molen’.

Foto onder: de villa die er tot 1959 stond…