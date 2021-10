Auto brandt als een fakkel bij Shell-station A28

Door: Redactie

Woensdagavond rond 22.45 uur ontstond spontaan brand onder de motorkap van een rijdende auto op de A28 tussen Haren en Glimmen. De bestuurder kon de parkeerplaats Witte Molen (Shell) veilig bereiken en de brandweer waarschuwen.

De tankinstallaties werden uitgezet om brandgevaar te bezweren. Toen de hulpdiensten arriveerden stond de auto in lichterlaaie. Het wrak is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Foto: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant