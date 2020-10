Door: Redactie

Aan de Kooisingel in Haren is woensdagochtend rond 10.40 uur brand ontstaan in de cabine van een geparkeerde auto.

De brandweer is uitgerukt en heeft de brand geblust, de auto raakte beschadigd. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.



Foto: 112 Groningen Ruben Huisman / Haren de Krant