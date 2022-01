Door: Redactie

Aan de Van Leeuwenhoeklaan in de Harense wijk Maarwold is woensdagavond rond 22.45 uur de motor van een auto in brand geraakt. Oorzaak niet bekend.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de motor op de oprit van de woning kunnen blussen.



Foto: 112Groningen/Haren de Krant