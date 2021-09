Auto met aanhanger op de kop in de sloot, bestuurder afwezig

Door: Redactie

Een onduidelijke situatie langs de Dr. E.H. Ebelsweg in Haren. Vrijdagmiddag troffen drie jongens een auto met aanhanger aan, die op de kop in een sloot lag. Zij alarmeerden de hulpdiensten, maar die moesten uiteindelijk één van de jongens verzorgen, omdat die gewond was geraakt bij het aangetroffen voertuig.

De jongens wilden weten of er nog iemand in de auto zat en één van hen liep daarbij snijwonden op. Er bleek geen bestuurder meer aanwezig. De politie kon niet vaststellen hoelang de auto met aanhanger (gehuurd bij Total Winterwerp in Haren) al in het water heeft gelegen. Ook is de precieze toedracht nog niet helder.

Foto’s: Thijs Huisman, 112 Groningen / Haren de Krant