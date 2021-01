Autobedrijf verrast Beatrixoord met vervangende auto na vernielingen

Door: Redactie

Autodemontage Klaas Boer Uithuizen doneerde deze week een auto aan revalidatiecentrum Beatrixoord te Haren. In het weekend van 9 januari is door vandalen de zogeheten ‘ergo-auto’, die eerder geleverd was door Klaas Boer, door vandalen vernield.

Na contact met het Beatrixoord in Haren is door Klaas Boer besloten een vervangende auto geheel kosteloos te plaatsen. Beatrixoord gebruikt de ‘ergo-auto’ om cliënten te ondersteunen om dagelijkse handelingen weer uit te voeren. Veel cliënten hebben baat bij het leren van deze handelingen, zoals patiënten die moeten leren omgaan met een rolstoel.

Autodemontage Klaas Boer hoefde niet lang na te denken om de “oude” ‘ergo auto’ kosteloos te vervangen voor een andere.

“Normaal gesproken leveren wij tegen betaling oefenauto`s aan brandweer, politie of ambulance”, zegt Boer. “Maar deze situatie was anders.”