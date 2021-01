Avondklok: “Waarom maakt iedereen zich daar zo druk om?”

Nieuws:

Door: Redactie

De hoogbejaarde mevrouw J. Roelfsema uit Haren belde de redactie na het zien van de persconferentie, waarin het kabinet een avondklok voorstelt. Mevrouw ziet op de televisie hoeveel drukte er wordt gemaakt over de lockdown en een mogelijke avondklok. Er moest haar iets van het hart.

Mevrouw Roelfsema: “De mensen maken er een hele toestand van, alsof hen alle vrijheden worden ontnomen. Maar ik vind dat het reuze meevalt als ik het vergelijk met de oorlogsjaren, die ik heb meegemaakt. Daar was ook een avondklok, spertijd: dat ging er heel wat erger aan toe. En we hadden dan ook geen elektriciteit. Weet je, we gingen dan maar wat anders doen: punniken. En we maakten eigen lampjes met een draadje in een potje met olie. Dan konden we die aansteken en hadden we licht. Laat de mensen er nu alsjeblieft niet zo’n toestand van maken dat ze ‘s avonds niet naar buiten mogen, er blijft nog genoeg over.”