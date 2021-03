Balsturige asielzoekers weg uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De alleenstaande minderjarige asielzoekers die vanaf eind vorige week op de uitwijklocatie van het COA in Haren werden opgevangen, zijn vandaag verplaatst.

De jongeren werden vorige week in Haren geplaatst, omdat zij niet op hun oorspronkelijke locatie, een kleinschalige woonvoorziening in Friesland, konden blijven.

De omstandigheden daar waren op dat moment niet geschikt te maken, om iedereen voor wie dat nodig was op de goede manier in isolatie/quarantaine te plaatsen.

Omstandigheden aangepast

Inmiddels zijn de omstandigheden aangepast en kunnen de jongeren weer in hun eigen leefomgeving begeleid worden. Ook zijn er extra maatregelen getroffen om er op toe te zien dat zij gedurende hun isolatie/quarantaine op de locatie blijven.

Isolatie/quarantaine op eigen locatie

Het COA heeft het beleid om asielzoekers die (mogelijk) met het coronavirus besmet zijn, zoveel mogelijk op de eigen locatie in isolatie/quarantaine te laten verblijven. Waar dit door omstandigheden niet kan, is er de mogelijkheid azc-bewoners tijdelijk in de uitwijklocatie in Haren op te vangen.