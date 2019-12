Banden lek gestoken aan Waterhuizerweg

Door: Redactie

De politie is op zoek naar informatie over lek gestoken autobanden in Haren. In de nacht van zondag op maandag werden van diverse auto’s banden vernield, telkens één band per voertuig.

Wie heeft dit gedaan? De politie zoekt contact met getuigen. Ook jongeren die hierover hebben horen spreken zijn welkom om hun informatie te delen. Verraad is dit niet, een bijdrage aan een samenleving zonder dergelijke vernielzucht wél.

Bel 0900-8844.

Bron: rtvn