Basisschool aan Rummerinkhof ontruimd na gaslekkage

Door: Redactie

Dinsdagochtend zijn de hulpdiensten uitgerukt naar het voormalige Zernike College aan de Rummerinkhof te Haren. Er is een gaslek ontstaan.

Ongeveer 80 aanwezige leerlingen zijn uit het gebouw gehaald. De lekkage is ontstaan door graafwerk in de directe omgeving van het gebouw. De brandweer heeft de omgeving afgezet en doet metingen. Enexis is onderweg, het is nog niet duidelijk hoe groot het lek is.

Foto’s 112 Groningen Ruben Huisman / Haren de Krant