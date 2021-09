Door: Redactie

Haren staat sinds vandaag ruim een week lang in het teken van sport en bewegen. Het is weer Nationale Sportweek! Beachweek Haren is daar ook dit jaar weer onderdeel van.

Op het Raadhuisplein in Haren gaf sportwethouder Inge Jongman vanochtend officieel het startsein. Meedoen met Beachweek Haren en/of de Nationale Sportweek? Kijk voor meer informatie op de website van Sport050.