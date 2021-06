Begraven in Haren: Tjitte van der Veen (1934-1995)

Door: Redactie

Op 30 augustus 1995 stapte makelaar Tjitte van der Veen in zijn auto om nog even naar een afspraak in de Molenbuurt in Haren te gaan. “Tot straks”, zei hij op zijn kantoor. Enkele minuten later kwam een einde aan zijn leven. Heel abrupt.

Cadeautje

Hoe vreemd het ook mag klinken: zijn vrouw Ria zegt nu dat de manier waarop haar geliefde man destijds is overleden een ‘cadeautje’ was. “Hij kon namelijk nooit afscheid nemen. Daar kon hij niet tegen. Nu is hij gegaan zonder het te merken en zonder de pijn van afscheid”, zegt ze. Haar man is begraven op De Eshof aan de Rijksstraatweg en daar zochten we zijn monument op.

Broers

“Het was zijn tijd”, zegt Ria van der Veen en daaruit spreekt haar geloof in God. “Tjitte is heel vaak en lang ziek geweest. Hij kreeg te maken met hart- en vaatproblemen en kanker. Keer op keer kwam hij er weer overheen. Tot 1995.” Misschien putte hij veerkracht uit zijn opgeruimde karakter of de passie waarmee hij sinds 1978 het makelaarsvak in Haren uitoefende. Hij begon het kantoor samen met zijn broer Ger en ze maakten er een succes van. Ger heeft het logo ontworpen, dat nog steeds bestaat en dat ook op de grafsteen van Tjitte staat.



Het gehele artikel verschijnt in de serie ‘verhalen over leven en dood’ in Haren de Krant die van 30 juni tot 6 juli wordt verspreid.