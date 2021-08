Beloning voor tip die naar autobekrassers Glimmen leidt

Door: Redactie

Aan de Lindeweg in Glimmen hangt een opvallend briefje op de ruit. Er wordt een beloning van 500 euro contant uitgeloofd. Wat is er aan de hand?

“Onze auto’s stonden in de nacht van donderdag op vrijdag voor de deur en ze zijn alledrie bekrast. De schade is behoorlijk”. Dat zegt één van de gedupeerden. “De auto van mijn ex-vrouw, mijn dochter en mijzelf stonden die nacht voor ons huis geparkeerd. Het gekke is, tussen onze auto’s stonden andere auto’s van de buren en die zijn niet bekrast. We denken dat het een actie is om juist ons te pesten. Met welke reden? Ik weet het niet, we hebben met niemand in de buurt een probleem. Ik denk dat het afgunst is, omdat voor ons huis drie nette auto’s staan. Ik vind het een laffe streek. Als ik de dader te pakken krijg heeft hij of zij wel een probleem.”

De gedupeerde, die liever niet met naam en toenaam in de krant wordt vermeld, hoopt dat de beloning van 500 euro tips zal opleveren. Daarna zal hij met de bekrasser(s) een hartig woordje te spreken hebben. “Wie zoiets doet is een kansloos type”, zegt hij.

In de bewuste nacht van 29 op 30 juli heeft hij tussen 4 en 5 uur de hond horen aanslaan. “Misschien dat het toen is gebeurd”, zegt hij. “Voor mijn dochter vind ik het nog het ergst. Die heeft hard moeten werken voor haar eerste eigen auto.” Tot nu toe zijn er nog geen bruikbare tips binnengekomen.

Wie tips heeft wordt verzocht contact op te nemen met 06-11237716.