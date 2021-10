Bermmonument om fataal ongeluk niet te vergeten

Nieuws:

Door: Redactie

In de berm aan de Rijksstraatweg, ongeveer ter hoogte van Stadion Esserberg, wordt morgen, op 13 oktober, een monument geplaatst. Het markeert de plaats waar op 8 maart 2020 de auto van Ramon Smid (20) uit Gasselte verongelukte. Zijn bijrijder Tim van der Vinne (19) overleed ter plaatse en zelf overleed hij een dag later. Het monument is een initiatief van de vrienden van Ramon Smid.

Harde les

Het ongeluk gebeurde met hoge snelheid. Die rijstijl is in kringen van autoliefhebbers, waar Ramon Smid deel van uitmaakte, niet ongebruikelijk. Het waren juist zijn autovrienden die kort na het fatale ongeluk aan de krant vertelden, dat hen een spiegel was voorgehouden. Sommigen zeiden de harde les te trekken en hun rijstijl aan te passen. Als waarschuwing bouwden ze daags erna een monument van gereedschap en bloemen. Nu wordt dit vervangen door een officieel monument. De gemeente heeft toestemming gegeven en het monument een officiële status gegeven voor de duur van tien jaar. De moeder van Ramon Smid is geen initiatiefnemer maar heeft wel ingestemd met het plan. De ouders van het andere slachtoffer voelden geen behoefte aan een monument, maar stemden wel in.

Geen beleid

De vriendengroep moet zelf zorgen voor het onderhoud en herstel van eventuele schade. Volgens Sjoerd Wagenaar van de gemeente wordt bij het onderhoud van de bermen rekening gehouden met het monument. Er bestaat geen beleid voor bermmonumenten, maar de gemeente stelt zich welwillend op, zolang de verkeersveiligheid maar niet in het geding is en de initiatiefnemers zelf de kosten dragen. De moeder van de bestuurder heeft in Haren de Krant van november 2020 uitvoerig verteld wat voor mens haar zoon was en dat hij veel meer was dan de ‘hardrijder’. Zij waardeert het initiatief van de vriendengroep.