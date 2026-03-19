Beroemde villa in Haren krijgt vier luxe appartementen

Door: Redactie

Wie in Huize de Kempenaer in Haren wil wonen moet minimaal 1,5 miljoen euro meebrengen, maar daarvoor krijgt men dan wel het neusje van de zalm als het gaat om locatie en gebouw. Sinds deze week staat er een groot verkoopbord in de tuin van de villa aan Rijksstraatweg 240.

Makelaardij SYB met landelijke dekking heeft de vier appartementen binnenkort in de verkoop. Op de website wordt een tipje van de sluier opgelicht, hoewel de verkoop officieel nog moet beginnen. In de villa worden vier ruime appartementen (160-200 m2) gebouwd, bereikbaar met een lift. Op de website wordt vanzelfsprekend de ligging geroemd ten opzichte van het dorp Haren en tussen oude hoge loofbomen.

Historie

De villa was in de jaren 60 een ‘rusthuis’ (Menno Simonshuis), werd later kantoorpand (o.a. Kappa) om uiteindelijk weer een woonhuis te worden (dat is de status nu). Kennelijk heeft de eigenaar ervoor gekozen om het pand niet te verkopen als woonhuis maar om het geschikt te maken voor de vier luxe appartementen in het hoogste prijssegment. Met dit project krijgt Haren er op dit adres dus drie woonadressen bij. In 2024 stond overigens dit pand als woonhuis nog te koop voor 3,5 miljoen euro.

Wanneer we ver teruggaan in de tijd komen we uit bij notaris Jonkheer Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1873-1943). Hij was notaris maar tegelijk een enthousiast amateur-goochelaar onder de naam Okito. Hij was succesvol en zeer bekend in de regio door zijn vele optredens. De naam ‘Huize de Kempenaer’ die nu is gekozen voor het appartementengebouw is dus te herleiden naar deze notaris/goochelaar.

De Jagershof, het miniwijkje achter deze villa, behoorde oorspronkelijk bij de notariswoning, maar rond de jaren 60 is het perceel gesplitst. Aan de Jagershof staan kleine woningen.



Notariswoning tot 1943



Huis zoals het er nu uitziet

