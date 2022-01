Bestemmingsplan Raadhuisplein is na aanpassingen definitief en onherroepelijk. Bouwplan mag doorgaan.

Door: Redactie

Berichtgeving vandaag van RTV Noord over het bestemmingsplan Raadhuisplein in Haren was verwarrend. Dat vindt woordvoerder Manon Hoiting van de Gemeente Groningen. De suggestie werd gewekt dat de gemeente haar bestemmingsplan voor de bouw van winkels en appartementen op het Raadhuisplein nog steeds niet op orde had, ook nadat de Raad van State vorig jaar had gewezen op hiaten in de planvorming. Volgens de gemeente ligt het verhaal anders en is het bestemmingsplan nu wel degelijk onherroepelijk.

Onherroepelijk

Manon Hoiting zegt: “De Raad van State heeft vandaag definitief uitspraak gedaan. Daarbij zijn alleen de reacties van omwonenden op het herstelbesluit van de gemeente nog echt onderwerp van discussie geweest. De overige beroepsgronden zijn (ook na heroverweging) ongegrond verklaard. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben omwonenden aangegeven nog steeds zorgen te hebben over de mogelijkheid dat er losse laad- en losvoorzieningen zouden kunnen worden gebouwd op niet daarvoor bedoelde plekken. Daarnaast waren er zorgen over de mogelijkheid dat de noodzakelijke watercompensatie niet in stand zou blijven. Om deze zorgen weg te nemen heeft de gemeente daarop tijdens de zitting aan de Raad van State voorstellen gedaan ter aanscherping van de regels in lijn met de bedoelingen van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft deze aanpassingen overgenomen in haar uitspraak. Naar onze mening is daarmee nu een bestemmingsplan vastgesteld waarmee zowel de plannen kunnen worden gerealiseerd, maar ook de zorgen van omwonenden zijn weggenomen. Het bestemmingsplan is daarmee nu onherroepelijk. De uitspraak heeft geen inhoudelijk effect op de voorgenomen bouwplannen.”

Aangepast

Volgens Hoiting is het beslist niet zo dat de gemeente nu opnieuw naar de tekentafel moet en daarvoor vijf maanden de tijd zou krijgen, zoals eerder werd gemeld op RTV Noord. De redactie van RTV Noord heeft haar berichtgeving inmiddels aangepast omdat hen, zoals er staat te lezen, een ‘foutieve uitspraak was aangeleverd’. RTV Noord interpreteert de uitspraak zo, dat de Raad van State als het ware zelf de laatste reparaties aan het plan heeft uitgevoerd. In het actuele bericht op haar website staat nu: “De Raad van State heeft woensdag zelf het Harense centrumplan met een einduitspraak bijgeschaafd en de laatste losse eindjes vastgeknoopt. Daardoor hoeft het plan niet nogmaals terug naar de tekentafel. De hoogste bestuursrechter heeft nu definitief vastgelegd dat er bij de nieuwe Aldi-supermarkt niet buiten geladen en gelost mag worden. Dat was een belangrijke eis van de omwonenden.”