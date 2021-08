Bewoners Nesciopark in rep en roer: Traag internet uit prehistorie

Door: Redactie

Bewoners en ondernemers die onlangs kavels kochten op het Nesciopark in Haren waren stomverbaasd toen zij erachter kwamen dat zij zich anno 2021 moeten behelpen met traag internet uit de prehistorie. Er ligt namelijk géén glasvezel of coax-kabel van VodafoneZiggo voor snel internet. “KPN deed ons het aanbod van een koperdraad verbinding met 30 Mbit/sec voor onze honderd werkplekken. Dat hebben we maar niet serieus genomen, heel onverkwikkelijk allemaal”, zegt Jan Schut, directeur van softwarebedrijf New Nexus. Wat is hier aan de hand?

Historie

Het Nesciopark is een project van de (destijds) gemeente Haren. Reeds rond 2000 werd het plan opgevat om langs de A28 een hoogwaardig bedrijvenpark aan te leggen. Geen productiebedrijven, maar high-tech. Geen schoenendozen, maar woon-werk villa’s met veel Harens groen. De verkoop kwam echter niet van de grond. Pas in 2015 heeft de gemeente het gebied tussen de Molenbuurt en de snelweg bouwrijp gemaakt en sinds twee jaar worden er kavels verkocht. Twee grote bedrijfspanden aan de Warmoltslaan zijn inmiddels in gebruik genomen: New Nexus en Tandartsenpraktijk Haren. En enkele villa’s. Op het Nesciopark zullen straks maximaal 15 aansluitingen zijn: waarschijnlijk nooit rendabel te krijgen voor de kabelaars.

Schaduwkant

Aan het project zit een schaduwkant, zo is nu gebleken. Kopers van kavels kwamen er tot hun verbijstering namelijk achter dat er geen glasvezel ligt en dat VodafoneZiggo met haar snelle internet in dit gebied geen coaxkabels in de grond heeft liggen. Wie nu internet wil gebruiken zal het moeten doen met een koperdraad van KPN (aansluitkosten 700 euro), waar men niet veel mee kan beginnen (30 Megabit/sec). Ergens is dus iets vergeten tijdens het maken van de plannen. Door wie?

Lees het complete verhaal in Haren de Krant, die wordt verspreid van 24 augustus tot 1 september.

foto: Erik Berends uit Haren is één van de gedupeerden. Hij heeft zijn hoop gevestigd op dit telecom-kastje in het struweel bij de Gorterlaan.