Bewoners woontorens Emma zoeken de publiciteit over ‘coronahotel’. Verhuurder is het niet met hen eens.

Door: Redactie

Bewoners van de Nesciolaan hebben vandaag de publiciteit gezocht door een opiniestuk te plaatsen, waarin zij hun onvrede uiten over de gang van zaken rond het ‘coronahotel’ voor vluchtelingen. Dat is sinds najaar 2020 (tijdelijk) ondergebracht in het leegstaande Nesciohotel, beter bekend als Postiljon Hotel Haren. Eigenaar Frans Kappenburg vraagt zich af waar ze zich zo druk over maken en vindt dat zij niet ‘namens VvE’s’ mogen schrijven over deze zaak.

Kritisch op gemeente

In het opiniestuk in Dagblad van het Noorden vandaag vertellen Dinand Hosmar, Nico Massink, Jaap IJff en Frans ten Horn dat zij destijds niet zijn ingelicht over de komst van besmette asielzoekers. “Onze buurt is overrompeld”, zeggen we. Over de communicatie van de gemeente zijn ze niet te spreken. Zij zeggen dat wethouder Isabella Diks zich tijdens een bijeenkomst Freudiaans versprak en de mensen welkom heette in Leeuwarden. Deze anekdote was een plaagstootje, dat echter niet mag verhullen dat de bewoners echt niet tevreden zijn over de manier waarop de gemeente met hen is omgegaan. Zij zeggen dat hen keihard is toegezegd dat de veiligheid goed was geregeld, anders zou de gemeente dit niet hebben toegestaan. Niet lang daarna bleek uit stukken, die zij via de Wet Openbaarheid Bestuur hadden verkregen, dat er meerdere incidenten zijn geweest met ‘besmette weglopers’. Daarover heeft Haren de Krant destijds geschreven.

‘Niet komen opdagen’

In het opiniestuk schrijven ze dat wethouder Isabelle Diks de derde bijeenkomst niet ‘kwam opdagen’ en dat het contact met de gemeente daarna tot vrijwel nul is teruggebracht. “We kregen te maken met zes verschillende ambtenaren die we telkens moesten bijpraten. De laatste had niet eens toegang tot de wethouder.” Alsof het niet genoeg was lazen zij in Haren de Krant een interview met burgemeester Koen Schuiling, die graag in gesprek wilde met Harenaars. De buurtbewoners hebben Schuiling direct uitgenodigd, maar kregen te horen dat hij niet zou komen, omdat dit zijn portefeuille niet zou zijn. Hij verwees weer naar de eerder genoemde wethouder Diks.

Ten slotte, zo schrijven de bewoners, heeft de gemeente via het COA laten weten het overleg over de situatie op te schorten. Dat wordt door deze Harenaars betreurd. En waar het eigenlijk om gaat is nog steeds hun onveilige gevoel met zoveel Covid19 om hen heen. En het zit hen duidelijk nog hoog dat het proces in hun ogen niet democratisch is verlopen.

En dan de verhuurder aan het woord: waar maken ze zich druk over?

Eigenaar van het voormalige hotel is Frans Kappenburg heeft een lezersbrief gestuurd aan Dagblad van het Noorden. Hij is het die op deze locatie nieuwe woongebouwen gaat ontwikkelen in combinatie met een hotel. Vorig jaar werd hij benaderd met de vraag of hij een deel van het hotel wilde verhuren aan het COA. Het steekt Kappenburg dat hij in sommige publicaties wordt neergezet als iemand die louter uit is op huurpenningen. Hij zegt door het COA eerder al te zijn benaderd om het hele hotel als AZC beschikbaar te stellen. Hij zegt: “Als eigenaar van het voormalige hotel ben ik meerdere keren benaderd door de COA of ik bereid zou zijn het gehele pand te verhuren voor opvang van reguliere asielzoekers. Ondanks het zeer lucratieve verdienmodel vond ik dit geen goede optie voor Haren. Ruim een jaar geleden werd ik nogmaals benaderd door de COA met de vraag of ze een deel van het pand, de achterliggende hotelvleugel, mochten huren voor de opvang van de coronagevallen vanuit hun opvanglocaties elders in het Noorden. Hiermee heb ik ingestemd.”

Paar mensen over het hek in één jaar

Volgens Frans Kappenburg zijn er bij deze deal afspraken gemaakt met gemeente en COA: “Er zijn toen zeer goede afspraken gemaakt over het gebruik. Rondom het gebouw is van meet af aan een hekwerk geplaatst en er is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, beveiliging aanwezig. En het gebouw staat volop in de schijnwerpers, het lijkt wel een gevangenis. In het coronahotel is er plek voor 100 asielzoekers, die gemiddeld vijf dagen verblijven in het hotel. Dit varieert van 10 tot 70 gasten. De besmette asielzoekers worden in een apart deel van het gebouw in isolatie gehouden en de kamergenoten (veelal familieleden) worden elders in het gebouw in quarantaine geplaatst. Dit allemaal onder zeer strikte voorwaarden. In één jaar tijd zijn er een paar mensen over het hek geklommen.”

Buren spreken niet namens alle bewoners

Wat vindt Kappenburg van de bezwaren van de buren? Hij is daar duidelijk over: “Voor mij is het onbegrijpelijk dat de buren hier zoveel moeite mee hebben. Bij een bezoek aan het winkelcentrum van Haren lopen ze meer risico op een besmetting. En toen het nog een hotel was logeerden er regelmatig 200 gasten op deze locatie, die vaak meer overlast veroorzaakten dan de huidige gebruikers. Ook heb ik moeite met het feit dat de ondertekenaars zeggen op te treden namens de VvE’s van alle vier appartementencomplexen aan de Nesciolaan. Meerdere bewoners hebben mij laten weten dat ze geen enkele moeite hebben met de aanwezige asielzoekers. Ik denk ook niet dat de ondertekenaars gerechtigd zijn te spreken namens de VvE’s, dit kan alleen als er een vergadering aan vooraf is gegaan waar alle bewoners zich instemmen met de gevoerde acties.”

Volgens Kappenburg (foto onder) heeft het COA hem intussen wederom gevraagd om het gehele gebouw beschikbaar te stellen voor reguliere asielzoekers. Hij heeft daarover nog geen beslissing genomen, zegt hij.