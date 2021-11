Bij boekhandel Boomker: “Backpacken met Alzheimer”

Door: Redactie

Het boekje ‘Backpacken met Alzheimer’ van Hein Bloemink (Haren) kun je zo in je binnenzak steken. Het is als het ware een reisgidsje voor mensen die zich ineens realiseren, dat ze mantelzorger zijn geworden voor iemand met dementie.

Zonder omhaal van woorden wordt uitgelegd hoe de komende maanden of jaren eruit zullen zien. Er staan adviezen in over de omgang met dementie. De ouderenzorg wordt in eenvoudige taal uitgelegd, zodat je er je weg kunt vinden. De lezer wordt als het ware begeleid tot aan de dag dat zijn dierbare wordt opgenomen in het verpleeghuis. Het lezen van dit boekje is een goede manier om je voor te bereiden op die ‘vreemde reis’ naar een onbekende horizon. De auteur heeft experts in de ouderenzorg geraadpleegd, alsmede een mediator met ervaring in familiekwesties. Hij putte ook uit eigen ervaringen in de ouderenzorg sinds 2006.

Verkrijgbaar bij boekhandel Boomker te Haren (9,50) en alle andere boekhandels in Nederland.