Binnenkort Domino’s Pizza in Haren

Door: Redactie

Al een paar weken werd er druk verbouwd in het voormalige winkelpand van Palthe Stomen. Deze dagen worden de contouren zichtbaar van het nieuwe bedrijf dat zich aan de Rijksstraatweg 144 in Haren gaat vestigen: Domino’s Pizza.

Het is een Amerikaans concept uit 1960, dat wereldwijd is uitgerold, ook in Nederland. De dichtstbijzijnde vestiging vanuit Haren is nu nog Helpman. Zeer binnenkort opent de vestiging in Haren. Bij Domino’s kun je online en in de zaak pizzapunten en pizza’s bestellen. Je kunt ook eigen pizza’s samenstellen uit verschillende pizzapunten. Domino’s Pizza is een Amerikaanse restaurantketen die gespecialiseerd is in pizza’s. Het bedrijf werd opgericht in 1960 met één restaurant. In 1978 werd de tweehonderdste vestiging geopend. In 2006 bezat het bedrijf meer dan 8000 vestigingen. Momenteel heeft Domino’s vestigingen in meer dan 60 landen en in alle 50 Amerikaanse staten – ruim 10.000 in totaal (bron: Wikipedia).

Het is goed nieuws, dat er weer een lege winkelruimte is gevuld. Met de komst van Domino’s is het aantal adressen in Haren centrum waar je smakelijke pizza’s kunt eten en/of afhalen toegenomen tot drie. Het gaat goed met de aanwas van horeca in Haren, want begin november opent het tapas-restaurant Bodega-y-Tapas op de hoek van de Rijksstraatweg en Vondellaan.

Foto: Domino’s in wording.