Biotoop Haren heeft vernieuwde website

Door: Redactie

Ze noemen zich de grootste creatieve broedplaats van het Noorden. Carex beheert de gebouwen van het voormalig Biologisch Instituut aan de Kerklaan in Haren en betaalt daarvoor ergens tussen 1 en 2 ton huur per jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een win-win situatie, want Carex heeft door huurinkomsten een sluitende begroting en maakt deze broedplaats tot een succes. De vraag is nu wat er na 2022 gaat gebeuren, als het huurcontract met de RUG eindigt. En wat is de rol van de gemeente als potentieel nieuwe eigenaar van het complex?

Los van de actuele ontwikkelingen timmert De Biotoop aan de weg. Er wonen en werken honderden mensen met ambachtelijke en creatieve beroepen en er is een zelfoogsttuin. Om de veelzijdigheid van De Biotoop te laten zien is er een vernieuwde website in de lucht.

Belangstelling

2000 bezoekers was geen uitzondering voor de jaarlijkse open dag van de Biotoop in Haren. Hoewel de pandemie het feest dit jaar verhindert, wordt de traditie nu toch op een andere wijze voortgezet. Op biotoop.org kunt u bekijken wat de Biotoop te bieden heeft, én hoe mensen er wonen.

Het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen werd 10 jaar geleden omgedoopt tot de Biotoop. Het terrein van 8 hectare huisvest nu honderden bewoners en ondernemers. Of u nu een keukentafel, kunstportret of tuinontwerp nodig hebt: in de Biotoop in Haren is er altijd iemand die het voor u kan maken.

Op de nieuwe website zijn alle kunstenaars, ambachtslieden en ondernemingen op de Biotoop te vinden. Voor het eerst is er een compleet overzicht van alle aanbieders. Ook praktische informatie zoals een plattegrond ontbreekt niet. Zo is de weg naar en op het complex nu ook beter te vinden.

Daarnaast is de site vooral een portret van een bijzondere plek. Je kunt er bijvoorbeeld interviews met bewoners en achtergronden van de Biotoop lezen. De verhalen worden toegelicht met sfeervol beeldmateriaal. Zo zijn er de wekelijkse ‘Biotoop shorts’: korte video’s die alledaagse momenten filmisch in beeld brengen.

Achter de schermen is de Biotoop dus nog volop in bedrijf. Totdat de creatieve vrijplaats zijn deuren weer mag openen, is iedereen alvast van harte welkom op biotoop.org



Lenze Hofstee, directeur en ondernemer achter Carex.