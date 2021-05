In één klap alles voorbij. Bloemen voor omgekomen Herman Roffel in Glimmen. Wat is er gebeurd?

Door: Redactie

In Glimmen is het nog steeds het gesprek van de dag: de aanrijding tussen een trein en een auto, waarbij de 20-jarige Herman Roffel uit de gemeente Midden-Groningen om het leven is gekomen. Een zeer tragisch ongeluk, waarover veel verhalen de ronde doen.

Op de plaats waar het zondag 16 mei rond 18.00 uur zo fout ging liggen bloemen (foto boven 112Groningen/Haren de Krant J. Lameris). Stille getuigen van een verloren leven. Een jeugdige stommiteit, zoals iedereen ooit één keer in zijn leven uithaalt, eindigde met de dood. Herman’s vriendin Danique Roossien (16) was erbij en blijft getraumatiseerd achter. Getuigen op straat zagen dingen die ze nooit meer vergeten. En dan is daar nog de machinist, onderweg van Groningen naar Den Haag, goed op snelheid, die werd geconfronteerd met een ontredderd meisje op de spoorbaan met daar vlakbij een auto. Bij 90 km/u is de remweg van een trein al honderden meters, er was geen houden meer aan. Hij zag het onvermijdelijke aankomen en ook dat zal waarschijnlijk een diepe wond hebben geslagen.

Wat is er gebeurd?

Het wordt langzaam duidelijk wat er precies is gebeurd. Ja, de geruchten kloppen: de trotse bezitter van de VW Golf GTi wilde foto’s maken van zijn bolide op een bijzondere plek, de spoorwegovergang in Glimmen. Het decor was mooi, de lucht was mooi, de auto was mooi. Maar het idee was slecht en de timing was fataal.

Haren de Krant heeft een gesprek gehad met de vader van Danique, Richard Roossien, en die heeft precies verteld wat er is gebeurd. Maar hij heeft ook verteld uit welk dal de overleden jongen aan het klauteren was. Een moeilijke thuissituatie, waarvan hij zich had losgemaakt. Hij bouwde aan een toekomst, werkte als conciërge bij het Noorderpoort College in Groningen. Hij zocht stabiliteit en was goed op weg, vertelt Roossien. Hij erkent dat Herman en Danique een grote stommiteit hebben uitgehaald door de auto op de rails te parkeren. “Heeft niet iedereen in zijn leven wel een grote fout gemaakt als kind?”, zegt hij.

In Haren de Krant van volgende week verschijnt het hele verhaal. Hieronder twee passages uit het artikel. Haren de Krant verschijnt tussen 25 mei en 2 juni.

(tekst gaat door onder de foto’s)





Foto boven: 112 Groningen/Haren de Krant Thijs Huisman.



(1)

Over het verliefde stel

Herman was conciërge op het Noorderpoort College (Melisseweg) en die baan was zijn manier om stabiliteit te zoeken in een (tot dan) erg onrustige jeugd. “Hij heeft het bepaald niet gemakkelijk gehad”, zegt Roossien. “Hij praatte er niet veel over, maar vertelde wel dat hij de problemen achter zich wilde laten. Hij zocht een stabiel leven en daar speelde mijn dochter een grote rol in. Ze waren heel erg verliefd op elkaar. Hij woonde nog bij zijn opa, maar wilde gaan samenwonen met Danique. Een mooi leven met haar opbouwen.”

Liefde voor VW

Voetballen bij zijn club in Zuidbroek was zijn passie, maar daar zette hij vorig jaar een punt achter. Het contact met zijn teamgenoten was hecht en de jongens kwamen daags na het ongeluk naar Glimmen om bloemen te leggen. Hij was ook dol op gamen, maar de pc stond te koop (en lag in zijn auto op het fatale moment). Herman was duidelijk zijn bakens aan het verzetten en wilde zich toeleggen op zijn vriendin, zijn baan en zijn auto. Want zijn Volkswagen betekende alles voor hem. De tragiek is, dat juist die verregaande liefde hem nu noodlottig is geworden.

(2)

Automaat

Waarom liep de onbezonnen actie in Glimmen uit de hand? Volgens Roossien komt het doordat Herman nog weinig ervaring met een automaat had. “Die kun je pas starten met je voet op de rem en de pook in de P- of N-stand. Toen de trein eraan kwam heeft hij geprobeerd te starten met de pook in de verkeerde stand. Dan lukt het niet. Hij moet in totale paniek zijn geraakt.” Herman en Danique zaten nog in de auto toen zij de trein zagen naderen. Zij is eruit gesprongen en probeerde de machinist te waarschuwen. Hij stapte ook uit en probeerde de auto weg te duwen. Hij stapte snel weer in om opnieuw te starten, wat niet lukte. Hij sprong er weer uit toen de trein vlakbij was. Door de botsing werd zijn auto gelanceerd en die raakte daarbij de jongen, die op zijn beurt tegen een betonnen paal (of hekwerk) smakte. “Ik denk dat die klap de doodsoorzaak was”, zegt Roossien, nog steeds ontdaan en ook erg bezorgd om zijn dochter.

Hij was méér

“Natuurlijk was het helemaal fout dat ze daar foto’s gingen maken”, zegt Richard Roossien. “Maar Herman was méér dan dat ene moment. En dat verhaal moet ook verteld worden. Veel mensen hebben verdriet, mijn dochter is getraumatiseerd. Herman was heel hard op weg om een ander leven op te bouwen dan hij tot nu toe heeft gehad. Hij was serieus en zwijgzaam. Hij zou graag een keer echt hard rijden met zijn nieuwe auto, maar wilde wachten tot hij Duitsland in mocht om het daar te doen. Hij was niet roekeloos.”

Het verhaal doet denken aan het dodelijke ongeval op 8 maart 2020, waarbij twee jonge automobilisten het leven lieten in Haren. De moeder van één van hen kampte met dezelfde emoties toen haar zoon in de media slechts werd afgeschilderd als roekeloze hardrijder. Hij was veel meer dan dat, zei ze. En dat is precies wat Richard Roossien ook wil zeggen. Wat Herman Roffel heeft gedaan, maakt hem geen slecht mens. Want dat was hij niet.

Het gehele artikel verschijnt in Haren de Krant (mei 2021).

Filmimpressie 112Groningen / Haren de Krant (18 mei 2021): https://www.youtube.com/watch?v=J2zkOxBns9M