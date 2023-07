Boek ‘Brainwaves’ legt inspiratiebronnen tophits bloot

Door: Redactie

Op 24 juni verscheen het boek ‘Brainwaves, wat inspireerde de makers van wereldhits?’ van Hein Bloemink (redacteur van Haren de Krant). Het boek laat zien vanuit welke inspiratiebronnen 41 wereldhits zijn ontstaan.

In het boek van ruim 230 bladzijden wordt ook op een licht-wetenschappelijke wijze het breinproces van de inspiratie beschreven. Het zoeken naar inspiratiebronnen van nummers als Mr. Blue Sky, Yesterday en Suzanne leverde mooie verhalen op. Vaak speelt toeval een rol, maar ook blijkt dat ideeën voor compositie of tekst al veel langer lagen te sudderen het brein van de artiesten.

DJ Bert Haandrikman van Radio 5 noemt het boek ‘inspirerend en heerlijk om te lezen voor muziekliefhebbers’. Eric Bats zei in zijn show op Radio Noord zich nu al te verheugen op deel 2. Ook Joep van Ruiten uitte zich positief over het boek in het Dagblad van het Noorden.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel (27,50) maar ook online overal verkrijgbaar. Uitgever: Elikser, Leeuwarden.

In de podcast ‘Brainwaves’ wordt een voorproefje van het boek gegeven: https://open.spotify.com/show/4jsUCtqovgikRXhUT4ZtHY

Kijk en luister ook op https://www.nporadio5.nl/fragmenten/null/7dafd239-d9a9-41fb-bed0-5cda85dff31a/2023-07-12-hein-bloemink-weet-wat-de-makers-van-wereldhits-inspireerde



Foto: Boek bij Boomker