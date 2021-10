Boekhandel Boomker blijft verrassen De eeuweling is nu Hofleverancier

Door: Redactie

In 1918 was het drukker H.Boomker die de stap waagde om in Haren een winkeltje te beginnen aan de Rijksstraatweg 205.

Hij verkocht wat boeken en kantoorartikelen. Mocht het misgaan, dan mocht hij terugkeren naar zijn oude baas, drukkerij Jan Haan. Zover kwam het niet. De winkel overleefde crises en oorlog, rijkdom en schaarste. Boomker’s zoon nam de zaak over en diens zoon Henk nam het stokje daarna weer over. Door ziekte moest hij de winkel echter in 2006 vroegtijdig van de hand doen en na een nieuwe (economische) crisis (2008) kwam de winkel in zwaar weer. Doordat Haren haar boekhandel echt niet wilde missen is het initiatief genomen om er een coöperatieve winkel van te maken. Dat concept kent zijn weerga niet in Nederland en het sloeg aan. De coöperatieve boekhandel verhuisde twee jaar geleden naar het Raadhuisplein en kwam redelijk goed door de lockdowns heen dankzij een zeer trouwe klantenkring. In 2018 bestond de winkel 100 jaar en met enige vertraging heeft deze mijlpaal nu een koninklijk tintje gekregen. Boekhandel Boomker mag zich nu hofleverancier noemen. Als de oprichter dit bericht in 1918 had gelezen, had hij het niet geloofd en zijn hoofd geschud. Maar…het is waar!

foto: Commissaris van de Koning René Paas overhandigde het predicaat aan vertegenwoordigers van de Coöperatie Boomker.

foto: H. Boomker, de tweede generatie in de boekwinkel in de jaren 50.