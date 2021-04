Boekje op komst over begraafplaats Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

De begraafplaats in Noordlaren bestaat in juni 2021 150 jaar. Het is een bijzondere plek tussen dorp en bos en een plek met veel geschiedenis. Veel inwoners van Noordlaren en Glimmen zijn er op de een of andere manier bij betrokken.

Voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen – de eigenaar en beheerder van de begraafplaats – is deze grote betrokkenheid aanleiding om in samenwerking met dorpshuis De Hoeksteen ruim aandacht te besteden aan het jubileum. Eén van de activiteiten is de uitgave van een boekje in de Harener Historische Reeks, dat nu reeds bij voorinschrijving besteld kan worden. De titel: ‘Onder de klokslag van Noordlaren – De ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021’. Auteur: Friso Bavinck uit Haren. Prijs: 13,50.

Bestellen

U kunt uw exemplaar online reserveren bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: cvk@pkn-ng.nl. Vermeld bij uw bestelling duidelijk uw naam en adres, het aantal exemplaren dat u ontvangen wilt, en uw e-mailadres. Voorinschrijving kan tot 1 juni.

Verhalen

Het 150-jarige bestaan is volgens de eigenaren van de begraafplaats verbonden met talloze verhalen – van en over overledenen, van nabestaanden, van mensen die zorg hebben voor de begraafplaats en van alle inwoners uit het gebied die zich betrokken voelen.

Een aantal van deze verhalen heeft een plek gekregen in het boek: informatief, interessant, aangrijpend, tragisch en persoonlijk. Voor de totstandkoming zijn gesprekken gevoerd met (oud-)inwoners en nabestaanden. Naast verhalen bevat het boek veel foto’s en is er aandacht voor rituelen, teksten en tekens op de begraafplaats.