Boeremapark is al langer toneel van overlastgevende jongeren. Wie heeft tips over vernieling?

Nieuws:

Door: Redactie

Volgens buurtbewoners is er al langer sprake van overlast door jongeren in het Burgemeester Boeremapark in Haren. Zij hangen rond bankjes en het monument, dat onlangs werd vernield. Wanneer de vernieling plaatsvond is nog niet exact bekend. Een gemetselde muur, links van de bank, is omver getrokken of getrapt.

De tai-chi leraar die wekelijks op woensdagochtend lessen verzorgt in het park, is ontsteld. Vorige week heeft hij eigenhandig peuken van joints en andere rommel van het monument verwijderd. Hij is verbijsterd nu hij ziet wat er met het monument is gedaan. “Er zijn veel mensen hier in de buurt die klagen over de jongeren. Die jeugd moet door ouders eens worden aangeproken, vind ik.”

De tai-chi leraar, Jan Errit de Vries is witheet: “Ik ga persoonlijk deze jongen aanpakken en met hun ouders in gesprek”, zegt hij. “Deze shit moet ophouden.”

Oproep: wie heeft tips over de vernielers? Bel de politie 0900-8844 of geef ze door aan de redactie (vertrouwelijk): redactie@harendekrant.nl. De binnengekomen tips worden dan met toelichting ook aan de politie doorgespeeld.