Bomenkap in Harenerholt: ‘Dit was niet de afspraak’

Door: Redactie

Een bos van ongeveer 3000 m2 nabij de Grootslaan in Haren is de groene long in de nieuwbouwwijk Harenerholt. Vorige maand heeft de eigenaar van het bos (GEM) 32 bomen gekapt en men heeft zich daarbij niet gehouden aan gemaakte afspraken, zo wordt dit althans door buren ervaren. Ze noemen het ‘kaalslag’.

De bomen (bijna allemaal 40 jaar oud) vormden een gevaar, zo was in het voorjaar geconstateerd en om die reden was de naastgelegen speeltuin enkele weken afgesloten en bleef het speelbos enkele maanden met bouwhekken afgesloten. Eigenaar GEM (de exploitatiemaatschappij van gemeente en ontwikkelaars) overwoog een noodkap, naar men zegt omdat de veiligheid in het geding was. “Er was echt een gevaarlijke situatie. Na overleg met de gemeente werd besloten geen noodkap uit te voeren en eerst alleen hekken te plaatsen, omdat daardoor het directe gevaar was geweken”, zegt Hans van der Linde van GEM desgevraagd.

foto: Buurman Marco Deenik vindt dat de bomen ten onrechte zijn gekapt.

foto: Kaalslag in het kleine bos