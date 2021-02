Bomenkap ‘onzinnig en desastreus’. Waterschap legt uit waarom dit gebeurt: ‘Bomen worden herplant’

Door: Redactie

Inwoners van Haren, met name van het buitengebied, hebben vandaag met schrik geconstateerd dat er nabij de Drentse Aa een omvangrijke bomenkap plaatsvindt. Thouraya Dil, voorzitter van de Stichting Landelijk Gebied Haren trekt aan de bel. Ze zegt dat de bomen worden gekapt in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s.

Dil: “Deze kap vindt plaats op de kade van de Drentse Aa ter hoogte van de Oosterbroekweg bij de brug over de Aa in Glimmen en langs de Punterweg richting de Punt. Hier vindt een kaalslag plaats die zijn weerga niet kent. De mannen die ermee bezig waren antwoordden op mijn waarom vraag, dat de kade opgehoogd moet worden in verband met hoog water.”

Volgens Thouraya Dil heeft zij van een medewerker van Hunze en Aa’s vernomen dat de bomen in de weg staan voor het verhogen en verbreden van de wal van de Drentse Aa. Dit zou nodig zijn om bij hoog water een overstroming te voorkomen. Volgens Dil komt zo’n hoogwaterstand eens in de honderd jaar voor en ze vindt de maatregel daarom discutabel. Ze zegt: “Het achterland bestaat uit weiden van Staatsbosbeheer en die zijn juist bedoeld als overstromingsgebied in geval van extreem hoge waterstanden.”

Dil vindt dat bomenkap moet worden beperkt: “Mede gezien de belangrijke rol die bomen spelen in het beperken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering kunnen wij als buurtbewoners niet begrijpen waar deze actie goed voor is. Wij zijn totaal verrast door deze onzinnige en voor de natuur en biodiversiteit desastreuze actie.”

Cora Kuiper van Hunze en Aa’s reageert op onze vragen en legt uit wat de achtergrond van dit project is: “Er is inderdaad gekapt in de omgeving van de kade langs de Drentsche Aa. We begrijpen dat dit momenteel een lelijk gezicht is. En we snappen ook dat de noodzaak bij sommige inwoners lastig te begrijpen is. Het gaat immers goed, waarom dan? De bomenkap is nodig om de kade langs de Drentsche Aa te kunnen stabiliseren. We starten hier in de zomer met het versterken van deze kade. Deze versterking is nodig voor de waterveiligheid van de Drentse Aa. De bomen in het talud van de kade maken de kade zwakker. Bovendien moet de kade volgens de norm opgehoogd worden. Daarom zijn de bomen in het talud van de kade vanaf de brug aan de Oosterbroekweg gekapt. Dit is aan de noordzijde van de brug en alleen aan de oostzijde van het water. Bij de werkzaamheden achter de parkeerplaats Glimmermade ligt de kade op de Punterweg. Deze weg wordt verhoogd. Om het gebied droger te maken wordt ook de waterhuishouding aangepast. Hiervoor is het nodig een sloot en maaipad aan de westzijde van de opgehoogde Punterweg aan te leggen. De kade met weg wordt opgebouwd vanaf de oostzijde van de huidige weg. De bomenrij aan de oostzijde blijft daarmee gespaard. Uiteraard worden alle gekapte bomen herplant.”

Informatie over het project: https://www.hunzeenaas.nl/projecten/kadeverbetering-drentsche-aa/