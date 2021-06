Boomtak valt op auto

Door: Redactie

Maandagmiddag klonk gekraak en viel een dikke boomtak op een auto, die stond geparkeerd aan de Heide en Watersteeg in Haren. Er vielen geen gewonden.

Volgens omstanders was het een geluk dat er niet iemand fietste of wandelde. Zij zeggen al vaker bij de gemeente te hebben geklaagd over deze tak, die gevaarlijk zo hebben overgehangen. De gemeente (Haren) zou destijds geen actie hebben ondernomen. De gemeente kwam naar de plaats van het incident en heeft de tak verwijderd. Daarvoor werd de weg enige tijd afgesloten.

Foto: 112 Groningen/ Haren de Krant Hilco Huininga