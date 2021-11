Bouw educatief centrum Voedselbos Glimmen weer stap dichterbij

Door: Redactie

Het financiële doel van € 49.000 voor de eerste fase van de bouw van het educatie centrum van Voedselbos te Glimmen is behaald. De initiatiefnemers, de gezusters Duran, willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en in het bijzonder alle inwoners van Haren en omgeving die via het spaarvarken in de doorgeefwinkel ‘Alle Tijd’ in Haren hun bijdrage hebben geleverd. Ook zijn er diverse bedrijven, particulieren en Stichting fondsenbeheer Welzijn Haren bereid geweest te sponsoren met zand, tegels en geld, zeggen ze.

Dankzij de donaties en inzet van vrijwilligers komt stap voor stap het educatie centrum van de grond: het kloppend hart van Voedselbos te Glimmen. Waar mensen met diverse achtergronden, kwaliteiten en kansen kunnen samen werken, kennis delen en genieten van gezonde voeding en natuur.

De eerste stap, de fundering, is professioneel gelegd. Op een laag vulzand zijn 14 funderingsplaten gelegd. Vrijwilligers hebben hierop 14 stapels van vijf betontegels gemaakt. Deze gaan straks de houten staanders van de zeven cellen dragen, waar het educatie centrum uit gaat bestaan. De houten staanders gaan we maken in de werkplaats van Maarten Wiersma van ABC2C. In een cursus van vijf dagdelen leert hij aan een groep van 20 vrijwilligers de theorie en praktijk van het circulair bouwen volgens zijn unieke DNA methode.

Het streven is om in 2022 te beginnen met fase 2, en in 2023 met de laatste fase 3. Madeleine Duran:”Wil je nu alvast een kijkje nemen? Op vrijdagmiddag 26 november geven we een rondleiding van 14:00 tot 15:30 uur. De kosten zijn €10 per persoon. Voor mensen die € 50 of meer doneren (of hebben gedoneerd) is de rondleiding gratis. Inschrijven kan via de website www.voedselbosglimmen.nl onder de knop rondleidingen of via de mail contact@voedselbosglimmen.nl. ”

Op de foto: Nina Keun van de Doorgeefwinkel ‘Alle Tijd’ overhandigt het spaarvarken…