Bouw nieuwe brandweerkazerne Haren iets dichterbij

De Veiligheidsregio Groningen wil weer verder met de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Haren. Daarvoor was reeds een perceel aangekocht aan Felland-Noord, maar in het voorjaar werd het plan on-hold gezet. De burgemeesters, die samen het bestuur van de VRG vormen, wilden grote investeringen even bevriezen.

Onlangs is besloten de nieuwbouw toch voort te zetten. Dat is hard nodig, omdat de kazerne aan de Westersedrift al vele jaren niet meer voldoet aan de huidige eisen.