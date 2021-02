Bouwplan Raadhuisplein stapje verder

Nieuws:

Door: Redactie

Met inachtneming van de recente uitspraken van de raad van State heeft de gemeente een herzien plan klaarliggen voor nieuwbouw op het Raadhuisplein.

Het oorspronkelijke plan, dat de gemeente Haren goedkeurde, bevatte een gebouw met appartementen, winkels, horeca en een supermarkt (Aldi). Omwonenden maakten bezwaar (dat deden ze ook bij eerdere plannen). De Raad van State gaf ze gelijk op enkele punten, zoals de gevreesde geluidsoverlast (laden en lossen) en wateroverlast (door parkeerkelder en gewijzigde grondwaterdruk).

De gemeente heeft de plannen nu weer zover aangepast, dat aan de laatste eisen is voldaan. Daarbij is het opvallend dat de bouw van winkel- en horecaruimte uit het plan is geschrapt.