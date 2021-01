Door: Redactie

Maandag rond 16.45 uur is de brandweer uitgerukt naar een vermoedelijke brand in een woning aan de Mellenssteeg in Haren.

Update: 18.10 uur: Het bleek te gaan om brand in een garagebox, waarbij veel rook vrijkwam. De brand is ontstaan bij het dak. Het vuur was snel onder controle en rond 17.30 uur kon de brandweer weer vertrekken.

Foto: 112Groningen / Haren de Krant