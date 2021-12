Brandweer in Groningen met bodycams op pad rond jaarwisseling

Nieuws:

Door: Redactie

De verharding van de samenleving leidt tot agressie tegen hulpverleners en die weren zich daartegen. Zo treffen we soms in ziekenhuizen beveiligers aan en zitten doktersassistenten achter glas. De brandweer in Groningen treft ook maatregelen en gaat rond de jaarwisseling op pad met bodycams. Dat meldt 112Groningen.nl.

De brandweer omschrijft het zelf als ‘zonder problemen hulp verlenen aan burgers’. Het gaat er echter om dat bij agressie de daders kunnen worden herkend aan vervolgd. Enkele brandweermensen in de regio krijgen een bodycam mee en brandweermensen wordt gevraagd aangifte te doen als zij onheus worden bejegend tijdens hun werk. Hiervoor worden aangiftekaartjes uitgereikt aan de spuitgasten.

Vorig jaar is een pilot gedaan met bodycams en dit bleek voor herhaling vatbaar.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant