De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 14 oktober, 2025
Deze post is bekeken 295 keer.

maandag 13 oktober 2025

Nieuws:

Brandweer met toeters en bellen naar De Dilgt

Door: Redactie

Maandag rond 13.30 uur arriveerden twee brandweerwagens bij woongebouw Mozart, onderdeel van De Dilgt aan de Dilgtweg in Haren. Hier wonen ouderen die zorg ontvangen. Het bleek loos alarm.

Het brandalarm was geactiveerd en omdat het gaat om een kwetsbare doelgroep volgt dan een serieuze uitruk. De brandweer trof op één van de verdiepingen waar het alarm was afgegaan geen brand aan en kon weer terug naar de kazerne. Vermoedelijk is het alarm geactiveerd tijdens werkzaamheden in het gebouw.

Foto: 112 Groningen/ Haren de Krant

Geen reacties

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties