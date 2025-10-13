Brandweer met toeters en bellen naar De Dilgt

Door: Redactie

Maandag rond 13.30 uur arriveerden twee brandweerwagens bij woongebouw Mozart, onderdeel van De Dilgt aan de Dilgtweg in Haren. Hier wonen ouderen die zorg ontvangen. Het bleek loos alarm.

Het brandalarm was geactiveerd en omdat het gaat om een kwetsbare doelgroep volgt dan een serieuze uitruk. De brandweer trof op één van de verdiepingen waar het alarm was afgegaan geen brand aan en kon weer terug naar de kazerne. Vermoedelijk is het alarm geactiveerd tijdens werkzaamheden in het gebouw.

Foto: 112 Groningen/ Haren de Krant