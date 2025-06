Brandweer op zoek naar bron van gaslucht (met update)

Door: Redactie

Zondag rond 13.00 uur is de brandweer uitgerukt naar de Weg voor de Jagerskampen.

Rond een woning wordt gas geroken. De brandweer is op dit moment (13.25 uur) nog bezig met het verrichten van metingen om de bron van de gaslucht te achterhalen.

Update: De oorzaak van de stank is waarschijnlijk illegaal geloosde benzine in het riool, dat meldt OOG RTV. Geert Anne Mollema van de brandweer zegt dat de damp van benzine zich tot in woningen had verspreid. Onderzoek in het riool heeft uitgewezen dat de mate van damp niet gevaarlijk was. Regenbuien zorgen dat de vervuiling zich zal verdunnen. Mollema gaat uit van opzettelijke lozing van benzine, zegt hij.

Foto: 112 Groningen / Haren de Krant Sander Bolhuis