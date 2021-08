Door: Redactie

Dinsdagmiddag rukte de brandweer van Haren uit naar de Remmingaweg in Haren. In de tuin was een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden, waarbij een paal in de grond werd geslagen.

De brandweer heeft de straat uit voorzorg afgezet en evacueerde enkele woningen in de buurt. Enexis was een uur later ter plaatse om het lek te dichten.

Foto: Ruben Huisman 112 Groningen / Haren de Krant