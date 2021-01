Broodje met….online: Over haiku, de kolibrie onder de gedichten

Door: Redactie

De Commissie Letteren maakt met graagte gebruik van de camera nu live-voorstellingen en causerieën niet tot de mogelijkheden behoren.

Vanaf donderdag 21 januari, om 12.00 uur precies, kunt u virtueel aanwezig zijn bij een BROODJE MET … SASKIA DE BOER

Bij te wonen via https://www.geboektinharen.com/film

De Harense fotograaf en dichter Saskia de Boer vertelt over haiku naar aanleiding van de in 2020 verschenen jubileumbundel “Om Niets Om Alles. Keuze uit 40 jaar Nederlandse haiku en tanka”.

De haiku is een kort gedicht met een lange geschiedenis. Deze van oorsprong Japanse versvorm kent over de hele wereld veel beoefenaren. De vormvastheid van de haiku, 3 regels van respectievelijk 5-7-5 lettergrepen, is tegelijkertijd een voordeel als een nadeel. Iedereen kan tellen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen een haiku kan schrijven.

vlinder in de trein

mijn god dacht ik als daar maar

geen haiku van komt

(Ilja Leonard Pfeiffer)

Met deze haiku opent de bloemlezing “Een handvol veren” die in 2009 in de Rainbow Essentials-serie verscheen. In 2020 gaf de Haiku Kring Nederland de jubileumbundel “Om Niets Om Alles” uit ter ere van zijn 40-jarig bestaan. Bij de keuze uit het werk van 51 Nederlandse dichters zitten ook dichters uit het Noorden. Saskia de Boer heeft gedurende 12 jaar een met de hand gebonden haiku-agenda uitgegeven en deze reeks afgerond met een bloemlezing. Deze virtuele aflevering van een Broodje met … Saskia de Boer is gemaakt door haar zoon Robin (Eggens Journalistieke Producties).