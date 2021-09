Broodje met … reisjournalist Wilbert van Haneghem – Schipbreuk in het paradijs

Nieuws:

Door: Redactie

Blogger en reisjournalist Wilbert van Haneghem leed in 2014 samen met 24 anderen schipbreuk op een toeristenboot in Indonesië. Hij schreef er het boek ‘Schipbreuk in het paradijs’ over. Op donderdagmiddag 23 september komt hij naar Haren om er tijdens een ‘Broodje met …’ over te vertellen (aanvang 12.00 uur). ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Harense Commissie Letteren samen met het Nutsdepartement Groningen-Haren, de Bibliotheek Haren en Boekhandel Boomker.

Van Haneghem schrijft veel over luchtvaart, reizen, cultuur en horeca. Zijn lezing gaat over de 40 uur durende zwem- en overlevingstocht die hij en de anderen moesten doorstaan op open zee. Zonder eten, drinken of bescherming, met alleen een te kleine sloep voor de groep. Dankzij zijn training en ervaring in de luchtvaart kon hij de leiding overnemen van de kapitein. De bemanning was niet voorbereid op een noodsituatie en er waren geen communicatiemiddelen. Helaas zijn twee personen nooit meer teruggevonden. Tijdens zijn lezing gaat hij dieper in op het leiding geven aan onbekenden, samenwerking, groepsdynamica, hoop en wanhoop en het maken van keuzes, met de dood in ogen. Het is een eerlijk, ontroerend en open verhaal, met veel ruimte voor interactie met het publiek. Tijdens zijn lezing toont hij videobeelden van de schipbreuk die een mede-opvarende maakte.

Broodje met Wilbert van Haneghem

Donderdag 23 september 2021, 12.00-13.00 uur, Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Entree: € 7,00, inclusief broodjes en glas (karne)melk. Men kan alleen per pin betalen

Aanmelden (verplicht) tot 21 september, alleen via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

De dan geldende coronamaatregelen zijn van kracht.