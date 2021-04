Broodje met….Renée Luth uitgesteld door technische tegenslag

Nieuws:

Door: Redactie

De première van de geplande film over en met dichter en beeldend kunstenaar Renée Luth wordt met een week uitgesteld. Door een technisch probleem kan nu niet de gewenste kwaliteit geboden worden.

Het Broodje met … de Harense dichter zal nu vanaf donderdag 22 april, 12.00 uur via geboektinharen.com/film de

Achtergrond

De première van de geplande film over en met dichter en beeldend kunstenaar Renée Luth wordt met een week uitgesteld. Door een technisch probleem kan nu niet de gewenste kwaliteit geboden worden. Het Broodje met … de Harense dichter zal nu vanaf donderdag 22 april, 12.00 uur via geboektinharen.com/film de komende maanden te zien zijn.

Poëzieliefhebber en oud-docent Nederlands, Friso Bavinck spreekt met Renée Luth over haar al vroege dichterschap, de dichtersprojecten waarbij ze betrokken raakte, de periode dat ze als Groninger Stadsdichter werkzaam was en al haar toekomstplannen. Recent verscheen haar derde bundel ‘Zeemeerminnen zinken niet’, dat ze ook zelf rijkelijk illustreerde. De bundel, verschenen bij Passage, kan bij Boekhandel Boomker besteld worden. Luth zal al die exemplaren persoonlijk signeren.

De opnamen vonden plaats in Galerie Aanblick aan de Kromme Elleboog in Haren. In voorgaande jaren was de galerie op lokaal niveau regelmatig het middelpunt van de Landelijke Poëzieweek. Renée Luth zal tijdens dit Broodje met … ook verschillende van haar eigen gedichten voordragen.

De filmische verslaglegging en montage is van de hand van cineast Willem Hoiting.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Broodje met … dichter Renée Luth in gesprek met Friso Bavinck

Donderdag 22 april 2021 vanaf 12.00 uur te bekijken via www.geboektinharen.com/film

Aanmelden is NIET nodig.

Lees ook: https://www.geboektinharen.com/post/plog-5-februari-2021